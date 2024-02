Protesta degli agricoltori a Roma, i cartelli sui trattori: "Il cibo non nasce in laboratorio"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2024 E' in corso da giorni a Roma il presidio dei trattori alla Nomentana. Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio i trattori sono partiti in corteo per sfilare sul Grande Raccordo Anulare. Quasi tutti avevano delle bandiere tricolori attaccate sulla carrozzerie e quasi tutti esibivano dei cartelli. "Il cibo non nasce in laboratorio, ma dalle mani di un agricoltore". "E' la terra che nutre l'uomo". "No farmers, no food". "Il mio futuro è il tuo futuro!". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev