Protesta agricoltori, Meloni: "Ue ha sbagliato molto su transizione ecologica"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "La politica europea sull'agricoltura va cambiata, da leader politica ho votato contro la maggior parte delle questioni che oggi pongono giustamente gli agricoltori". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice europeo. "Penso - ha aggiunto la Premier - si sia sbagliato da questo punto di vista, ho chiesto di fare sforzi maggiori ma un cambio di linea potrà arrivare dopo le elezioni europee, sperando prevalga un approccio diverso da quello ideologico visto sinora. E' un problema che l'Italia ha già affrontato, abbiamo fatto in un anno un lavoro molto importante portando da 5 a 8 miliardi le risorse del Pnrr destinate al settore agricolo, ed abbiamo istituito un fondo da 300 milioni per combattere l'emergenza climatica. Quando abbiamo detto - ha concluso Meloni - che la transizione ecologica non doveva essere una transizione ideologica e che non dovevamo scambiare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità sociale...oggi vediamo i risultati". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev