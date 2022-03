Profughi Ucraina, Bianchi: "Mediazione linguistica grazie comunità già presente in Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2022 "Avevamo messo a disposizione un milione, ma il problema è stato quello di trovare personale che avesse capacità di rendersi operatore di mediazione linguistica. In questo, ha operato moltissimo la grande presenza della comunità ucraina presente in Italia. Sono 140 mila gli ucraini in Italia che si sono messi a disposizione e hanno permesso di garantire anche questa importante operazione di mediazione linguistica". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione in commissione Cultura alla Camera sull'organizzazione dell'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev