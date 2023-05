Primo maggio, Sbarra (Cisl): La festa del lavoro è bellissima

EMBED





(Agenzia Vista) Potenza, 01 maggio 2023 "È bellissimo stare insieme, è bellissima la festa del lavoro. Il giorno che unisce le lavoratrici e i lavoratori, donne e uomini, da nord a sud di diverse generazioni, di ogni cultura o fede, qualunque sia l'etnia o il paese di provenienza. Il 1.º maggio è anche memoria di tante conquiste sindacali e insieme promessa di un impegno che continua per eliminare lo sfruttamento, per avanzare sul terreno delle tutele e dei diritti, per rendere il lavoro sempre di più un'attività umana dignitosa", le parole del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Potenza. / Fb Cgil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev