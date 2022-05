Primo maggio, Mattarella: "Sterile scoraggiarci per prove storia"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2022 "La pandemia ha sconvolto questi ultimi due anni. Ha portato morte, sofferenza, paure. E ci ha fatto scoprire - forse bisognerebbe dire riscoprire - i valori della solidarietà, della responsabilità, anche delle istituzioni a servizio del bene comune. Abbiamo dimostrato di saper affrontare la crisi. Analoga risolutezza occorre avere oggi di fronte al brusco stop alla ripresa economica indotto dall'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina. Scoraggiarci per le prove che i tornanti della storia propongono sui diversi fronti, interno, dell'Unione Europea, internazionale, è atteggiamento sterile". Lo ha detto Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione della Festa del lavoro al Quirinale. "Non possiamo affidarci all'inerzia degli eventi" ha esortato il presidente della Repubblica. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev