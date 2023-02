Primarie Pd, Schlein: “Nessuno si senta padrone delle tessere, delle persone o delle donne”

(Agenzia Vista) Roma 15 febbraio 2023 “Nessuno si senta padrone delle tessere, delle persone o delle donne. In cui nessuna donna si senta mai più fare la domanda che prima le ho riportato: tu di chi sei? E’ un lavoro culturale lungo, un lavoro che serve al paese di abitudine alle differenze su cui lavorare fin dalle scuole. Perché se interveniamo dopo è troppo tardi per sradicare il pregiudizio sessista e questo serve anche per contrastare la violenza strutturale di genere, che purtroppo è un elemento della nostra società. Questo sforzo va fatto anche dentro ai nostri partiti“ Così Elly Schlein durante l’incontro con la stampa estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev