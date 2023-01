Presidenzialismo, Calenda: “Detto a Casellati che siamo contrari, favorevoli a premierato”

(Agenzia Vista) Roma 19 Gennaio 2023 “Grazie alla Casellati per averci invitato. Abbiamo presentato nostra posizione dicendo che la nostra posizione, che di riforme si parla insieme. Non puoi avere Calderoli che parla di autonomia e intanto si va avanti per il Presidenzialismo, diventa un macello che crea uno stato ingovernabili. Siamo contrari al Presidenzialismo perché Presidente Repubblica è unica istituzione da cui cittadini si sentono rappresentati. Favorevoli al Premierato, eletto direttamente e con più poteri, come nel nostro programma elettorale con legge elettorale a due turni come quella dei sindaci ” Così Carlo Calenda leader di Azione uscendo dall’incontro con la Ministre Casellati in merito alle riforme istituzionali e Presidenzialismo di fronte alla Galleria Alberto Sordi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev