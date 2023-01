Presidenzialismo, Calenda: “Ad oggi il Governo non ha una proposta”

(Agenzia Vista) Roma 19 Gennaio 2023 “Ad oggi non hanno una proposta. Parlano di presidenzialismo ma intanto Calderoli va avanti per la sua strada con l’autonomia che è una proposta sbagliata” Così Carlo Calenda leader di Azione uscendo dall’incontro con la Ministre Casellati in merito alle riforme istituzionali e Presidenzialismo di fronte alla Galleria Alberto Sordi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev