Presentato il Rapporto Formez PA 2022, il Presidente Bonisoli: ”Pa punti su digitalizzazione”

(Agenzia Vista) Roma 02 febbraio 2023 E’ stato presentato oggi il rapporto Formez PA 2022 che analizza la situazione della pubblica amministrazione nel corso dell’ultimo anno e che mostra come grazie all’entrata in vigore dello sblocco delle assunzioni e la semplificazione delle procedure, la Pubblica amministrazione italiana sia tornata a reclutare a ritmi più sostenuti rispetto all’epoca pre-Covid. Il Presidente del centro studi Formez PA, Alberto Bonisoli ha sottolineato come grazie a questo studio: “Abbiamo per la prima volta misurato il divario della Pa tra nord e sud”, e come la Pa debba puntare sulla digitalizzazione e su nuovi criteri di pubblicizzazione e selezione delle materie dei bandi d’ingresso per il nuovo personale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev