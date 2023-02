Presentato il Rapporto Formez PA 2022, il Presidente Bonisoli: ”Pa investa in digitalizzazione”

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2023 E’ stato presentato oggi il rapporto Formez PA 2022 che analizza la situazione della pubblica amministrazione nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i concorsi gestiti dall’Istituto in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione pubblica. Dal report, inoltre, si evince che, grazie alla semplificazione delle procedure e alla digitalizzazione, la Pubblica amministrazione italiana è tornata a reclutare a ritmi più sostenuti rispetto all’epoca pre-Covid. Il Presidente di Formez PA, Alberto Bonisoli, ha sottolineato come grazie a questo rapporto: “Abbiamo, per la prima, volta misurato il divario della Pa tra nord e sud”, aggiungendo che: "Nel variegato panorama della Pubblica amministrazione italiana, Formez PA assume un ruolo centrale, ed è ormai una delle realtà di consulenza e formazione più rilevanti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev