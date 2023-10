Presentata alla Camera bozza riforma Legge del 1963 sull'Ordine dei Giornalisti, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2023 È stata presentata oggi, alla Camera, una bozza di proposta di legge, approvata in maniera unanime da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per la revisione della legge numero 69 del 1963, che disciplina l'esercizio della professione giornalistica. Tra i punti qualificanti della bozza, la previsione di una laurea magistrale, specialistica, in giornalismo per diventare professionisti e di una laurea triennale per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti. "Questo per noi è un momento estremamente importante e significativo. Il cuore di quanto proponiamo è la qualificazione del lavoro giornalistico - ha affermato il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, nel corso dell'incontro con i cronisti -. La legge numero 69 del 1963 prevede principi molto validi, che occorre aggiornare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev