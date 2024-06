Premierato, Schlein: Non si può cambiare forma di Governo a colpi di maggioranza

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Io credo che non si possa cambiare la forma di governo di un Paese a colpi di maggioranza. Per cui noi abbiamo sempre detto finché c'è l'elezione diretta del presidente del Consiglio con noi non si discute", le parole della segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev