Premierato, Schlein: "Le prerogative del Presidente della Repubblica non si toccano"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 "La riforma smantella il sistema parlamentare e indebolisce la figura del Presidente della Repubblica. Se c'è stata un'istituzione in questi anni che ha garantito stabilità e credibilità al Paese è proprio quella del Capo dello Stato. Le prerogative del Presidente della Repubblica non si toccano" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo all'evento “Un’Italia più giusta è possibile”, presso il Circolo PD di via Lorenzo Ghiberti, a Testaccio, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev