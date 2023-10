Premierato, Gualtieri: "Vogliono sfasciare la nostra Costituzione"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 "Il potere legislativo deve essere autonomo e non eletto a cascata insieme al Governo. E' eletto dai cittadini e non è legato al Presidente, sia esso Obama, sia esso Macron. Così funziona il presidenzialismo nei sistemi democratici. La sola alternativa democratica è il sistema parlamentare, in cui i cittadini eleggono il Parlamento e le maggioranze in esso esprimono un Primo Ministro. E se il Primo Ministro cade, non è detto che si vada a votare, ma si può scegliere un nuovo Primo Ministro. Se invece si crea un sistema in cui con lo stesso voto si eleggono i membri del Parlamento e il Presidente del Consiglio, a cui vengono conferiti tutti i poteri compreso quello di mandare a casa il Parlamento se non gli obbedisce, allora si sta creando un sistema che non entro i limiti del costituzionalismo democratico. Vogliono sfasciare la nostra Costituzione" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo all'evento “Un’Italia più giusta è possibile”, presso il Circolo PD di via Lorenzo Ghiberti, a Testaccio, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev