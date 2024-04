Premier australiano Albanese: Attacco a Sidney atto di orribile violenza

(Agenzia Vista) Sidney, 13 aprile 2024 "Si è trattato di un orribile atto di violenza, contro persone innocenti che un normale sabato facevano la spesa. Stasera, il primo pensiero di tutti gli australiani va alle vittime di questi atti terribili e ai loro cari. La nostra nazione offre le nostre più sentite condoglianze e solidarietà a tutti coloro che sono in lutto per qualcuno che hanno perso. E mandiamo la nostra forza a coloro che sono rimasti feriti. E tutti noi pensiamo ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che lavoreranno tutta la notte per salvare vite umane e prendersi cura dei loro connazionali. Oggi, Bondi Junction è stata teatro di una violenza scioccante, ma è stata anche testimone dell’umanità e dell’eroismo dei nostri connazionali australiani, della nostra coraggiosa polizia, dei nostri primi soccorritori e, naturalmente, della gente comune che non avrebbe mai potuto immaginare di dover affrontare una tale violenza", le parole del Primo Ministro australiano Anthony Albanese. / Fb Anthony Albanese Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev