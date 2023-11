Precettazione, Sbarra (Cisl): "Basta polemiche, dobbiamo indurre il Governo a migliorare la manovra"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Le norme che regolano il dirirtto di sciopero sono molto chiare. Sono procedure che vanno rispettate, come la Cisl ha sempre fatto. Occorre bilanciare il diritto di sciopero con il diritto dei cittadini a godere dei servizi pubblici essenziali. Mi pare che si sia trovata una soluzione. Bisogna porre fine alle polemiche: i sindacati devono esercitare una forte pressione sul Governo affinché vengano migliorati alcuni aspetti della manovra. Ecco perché la Cisl ha convocato una manifestazione nazionale sia per migliorare la manovra sia per costruire un nuovo patto sociale" lo ha detto Luigi Sbarra, segretario della Cisl, a margine degli Stati Generali del Lavoro 2023 "Il lavoro che cambia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev