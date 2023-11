Precettazione, Landini (Cgil): "Potrebbe ripetersi con ogni sciopero"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Riteniamo che la precettazione non risponda ai criteri sanciti dalla legge sul diritto allo sciopero. Non era mai avvenuta contro uno sciopero generale. Le motivazioni scritte non rientrano nei criteri sanciti dalla legge, che dice che vanno tutelati i diritti costituzionalmente garantiti. Per questo stiamo valutando di inserire tra le motivazioni dello sciopero la tutela del diritto stesso allo sciopero e stiamo anche valutando con i nsotri studi giuridici le azioni possibili per impedire che questa cosa diventi la norma. Perché con questa logica ogni sciopero potrebbe essere precettato e questo va contro i principi della nostra Costituzione e contro i diritti" lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine della conferenza congiunta con il segretario generale della Uil Bombardieri sulla concertazione decisa dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev