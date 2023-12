Prandini rieletto presidente Coldiretti: "Punteremo all'agricoltura di precisione e sostenibilità"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Abbiamo molteplici impegni per i prossimi cinque anni. C'è la sfida delle sostenibilità, rafforzando il dialogo con gli altri Stati membri. Puntare sul digitale e sui dati, quindi sull'agricoltura di precisione. Creare condizione per una giusta redditualità dei lavoratori agricoli. E infine l'internazionalizzazione" lo ha detto Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine dell'assemblea elettiva in cui è stato rieletto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev