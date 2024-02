Prandini: "Proporremo al Consiglio Ministri UE la cancellazione dei vincoli sui settori produttivi"

(Agenzia Vista) Milano, 21 febbraio 2024 “Continueremo a fare il nostro lavoro a Coldiretti a Bruxelles, anche per l’incontro del 26 febbraio sul tavolo del Consiglio dei Ministri UE con una nostra proposta per cancellare tutti i vincoli che impattano sui settori produttivi e che non hanno logica rispetto al preservare la qualità dell’ambiente che dobbiamo regalare alle future generazioni”, ha annunciato il presidente di Coldiretti Prandini a margine del “MyPlant&Garden” a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev