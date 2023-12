Prandini (Coldiretti): "Stabilità Governi per garantire investimenti"

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "L'Italia ha bisogno di un governo in grado di durare per tutta la legislatura, così da garantire gli investimenti necessari prima di tutto nelle infrastrutture. Il ministro Lollobrigida si sta battendo per un'Europa diversa, che ascolti anziché imporre". Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenendo ad Atreju. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev