Prandini (Coldiretti): “Salutiamo positivamente finanziaria e fondo sulla sovranità alimentare”

(Agenzia Vista) Roma 24 novembre 2022 “Abbiamo salutato positivamente la finanziaria, perché al di là di qualche altra rappresentanza che avrebbe voluto di più, forse qualcuno non si rende conto del momento storico che il Paese sta attraversando. Il Governo e Meloni hanno fatto un grande lavoro di attenzione per le fasce più deboli per dargli attenzione e dignità. Il fondo sulla sovranità alimentare non è uno slogan ma creare principi e valori concreti per far crescere elemento che ci fa contraddistinguere come organizzazione e che deve tramutarsi in redditività”. Lo ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel corso della 20° edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione che si è svolto a Roma a Villa Miani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev