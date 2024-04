Prandini (Coldiretti): Raccolta firme a livello europeo, cittadini devono sapere origine prodotti

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2024 "Proprio dal Brennero, in questi giorni, con 10.000 imprenditori agricoli, lanciamo una mozione per quanto concerne la raccolta di 1.000.000 di firme a livello europeo, perché in tutti gli Stati membri ci sia l'obbligo dell'origine sui prodotti agroalimentari", le parole del presidente di Coldiretti Prandini al Brennero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev