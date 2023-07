Prandini (Coldiretti): "Nostri progetti permettono di non disperdere un centesimo delle risorse"

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 “Bilancio molto positivo dopo l’incontro con il Ministro Fitto per l’attenzione sulla filiera agroalimentare rispetto quelle che sono le tematiche di attenzione che abbiamo chiesto. Contratti, bandi di filiera da implementare. Nello stesso tempo per quanto concerne il sistema infrastrutturale e gli elementi di carattere logistico. E riguardo la digitalizzazione delle aree interne. La forza che noi possiamo avere è che i nostri progetti sono immediatamente cantierabili, vuol dire non disperdere nemmeno un centesimo delle risorse stanziate”, le parole di Ettore Prandini, presidente Coldiretti, dopo aver partecipato alla Cabina di Regia sul Pnrr a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev