Prandini (Coldiretti): Interlocuzione positiva con ministro Fitto su RePower Eu e Pnrr

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Le comunicazioni sono state particolarmente positive in termini di semplificazione per quanto riguarda tutti i processi di carattere burocratico che riguarderanno sia RepowerEu sia per quanto riguarda il Pnrr, cosa che chiedevamo da tempo. Ovviamente abbiamo parlato di tutto il tema legato alle energie rinnovabili", le parole di Ettore Prandini di Coldiretti a margine dell'incontro con il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev