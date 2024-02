Prandini (Coldiretti): "Avere candidati di qualità in UE per non lamentarci dei regolamenti"

(Agenzia Vista) Milano, 29 febbraio 2024 Intervenuto a margine dell’evento “100 giorni alle elezioni”, promosso da “Il Giornale”, il presidente di Coldiretti Prandini ha parlato delle prossime elezioni europee: “Penso che sia di fondamentale importanza avere dei candidati di qualità alle Europee, senza generalizzare perché negli ultimi mandati abbiamo avuto dei rappresentanti di carattere politico suddivisi nei vari schieramenti che hanno cercato di battersi per il Paese, ma abbiamo comunque una rappresentanza molto debole. Sicuramente le prossime elezioni ci possono far fare quello scatto in avanti per condizionare o modificare i futuri regolamenti, diversamente continueremo a lamentarci di quello che avviene senza avere la capacità di incidere quando questi stessi regolamenti vengono pensati e formati”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev