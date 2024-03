Poste Italiane lancia la super app, l'Ad Del Fante: "Un nuovo strumento adattato al singolo cliente"

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 "Come tante aziende multiservizi, anche Poste Italiane ha molte app. Soprattutto le tre principali sono Banco Posta, Postepay e l'app Ufficio Postale. E' già operativa la super app Poste in cui confluiranno le altre tre, mettendo in atto strategie al fine di non perdere clienti durante la migrazione. L'app saprà subito riconoscere l'utente attingendo ai dati di Poste Italiane e si profilerà per andare in contro alle esigenze di quel cliente. L'app diventerà quindi un'app adatta a quel singolo cliente. E' come se ci fossero 30 milioni di app, una per ognuno dei nostri utenti potenziali che oggi usano le tre poteziali app" lo ha detto l'Ad di Poste Italiane Del Fante, a margine del Capital Market Day di Poste Italiane in cui l'azienda ha annunciato il suo nuovo piano strategico fino al 2024. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev