Poste Italiane, l’Ad Del Fante: "Nel 2023 abbiamo consegnato più di 80 milioni di pacchi"

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2023 "Siamo orgogliosi di riuscire a portare a avanti i nostri servizi in modo efficiente e sicuro, garantendo anche la sicurezza informatica. Possiamo dare un dato per far capire cosa è oggi Poste Italiane: i nostri oltre 30mila postini che girano per tutta l'Italia nel 2023 abbiamo consegnato 83 milioni di pacchi. Quando io e il condirettore Lasco abbiamo preso in mano l'azienda ne consegnavamo 2 o 3 milioni di pacchi. Puntiamo a consegnare 117 milioni di pacchi nel 2024" lo ha detto l'Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante intervenendo all'evento "Security Day" di Poste Italiane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev