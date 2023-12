Porti, Salvini: "Spero di vincere battaglia su Ets Ue, 10 Paesi contrari"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Spero di avere vinta la battaglia sulla tassa sui porti. Ieri al Consiglio europeo dei ministri dei Trasporti siamo riusciti, nonostante si racconti di una Italia isolata, a costruire una alleanza di dieci Paesi per dire che una tassa sui porti non aiuta a fare meno emissioni ma convince i grandi armatori a non attraccare ai porti italiani e a trasferirsi in Nordafrica". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea di Confimi a proposito della direttiva Emission Trading System. Fonte video: Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev