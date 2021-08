Pontecorvo: "Futuro complicato attende Paese che Talebani hanno conquistato ma non conoscono"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2021 "Ho lasciato l'aeroporto di Kabul funzionante in mano agli americani - ha aggiunto - il 26 siamo venuti via e abbiamo portato via i 900 che lo gestivano e le loro famiglie. Un futuro complicato attende l'Afghanistan, i Talebani hanno conquistato un paese che non conoscono, non si aspettavano nemmeno loro una vittoria così e un crollo delle istituzioni che vanno ricostruite. Un Paese più facile da conquistare che da governare. Ora loro sono i jihadisti in doppio petto, non si possono permettere di essere un gruppo militante". Lo ha detto l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante Nato, atterrato questa mattina a Fiumicino con l'ultimo volo del ponte umanitario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev