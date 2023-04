Ponte sullo Stretto, Salvini: Non ho paura di infiltrazioni criminali

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2023 "Non non ho paura di infiltrazioni. Abbiamo gli anticorpi e saremo in grado di garantire che ci lavorino le migliori aziende italiane e europee mondiali", le parole di Matteo Salvini parlando della realizzazione del Ponte sullo Stretto nel corso della conferenza stampa alla stampa estera. / Associazione stampa estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev