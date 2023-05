Ponte sullo Stretto, Conte: Sembra che lo lascino fare per far sfogare capriccio Salvini

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 "Questo è un vecchio progetto che è stato riesumato per assecondare le velleità più che la concretezza del ministro di turno, in questo caso Salvini. Sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio", le parole di Giuseppe Conte in Sicilia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev