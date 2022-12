Ponte Stretto, Salvini: “Obiettivo via lavori entro due anni”

(Agenzia Vista) Bruxelles 5 dicembre 2022 “In questa manovra economica riportiamo in vita la società. Io mi assumo onere o onore della scelta, poi lavoreranno gli ingegneri sul progetto. Crea lavoro vero, è riconsociuta come struttura fondamentale dall’Ue e non è l’unica. L’obiettivo è se tutto va come mi auguro entro due anni di partire con i lavori”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’UE che si è svolto a Bruxelles / Facebook Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev