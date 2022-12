Ponte Stretto, Salvini: “Entro due anni posa della prima pietra”

(Agenzia Vista) Palermo 21 dicembre 2022 “Lavoriamo sul progetto e piano economico-finanziario, ci sarà la riunione operativa. Alla Sicilia costa di più non avere il Ponte che non averlo. Il mio obiettivo è posare la prima pietra entro due anni: Regione Sicilia e Calabria sono d’accordo, Governo lo sostiene e Ue anche”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo in collegamento al convegno “Noi, il Mediterraneo – Siciali, snodo meditteraneo geopolitica, economia e logistica: sfide e opportunità” che si è tenuto a Palermo. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev