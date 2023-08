Ponte Morandi, Salvini: "Recupereremo decenni di mancata attenzione su ponti e viadotti"

EMBED





(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2023 "Il ministero delle Infrastrutture gestisce più di 21mila ponti e viadotti in tutta Italia. Stiamo facendo una ricognizione da quando siamo al governo per recuperare qualche decennio di mancata attenzione, mettiamola così. Una parte di quelli che gestivano strade e autostrade non hanno fatto quello che nei progetti c'era da fare. Inutile tornare indietro, ma ha fatto rabbia a voi come ha fatto rabbia a me il fatto che qualcuno abbia portato a casa adesso più di prima, nonostante quello che sia accaduto. Però quello che c'è sopra la nostra testa è un miracolo: 15 mesi, 1000 operai, nessun infortunio sul lavoro, più di 300 imprese coinvolte. Che ha unito tutta la città, tutte le forze sociali, culturali, sindacali, imprenditoriali". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo alla cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev