Ponte Morandi, Possetti: In aula al processo sentiti troppi "non so", è emersa tanta incompetenza

(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2023 "Abbiamo sentito in aula troppi non so e non ricordo. È emersa tanta approssimazione e incompetenza. Ci sono state persone che conoscevano le condizioni di questo ponte e non hanno fatto nulla. Siamo ancora fiduciosi che la giustizia faccia il suo dovere, noi saremo vigili sino alla fine". Lo ha detto Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo parenti vittime del ponte Morandi, nel suo discorso durante la commemorazione dei 43 morti di Ponte Morandi. Comune Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev