Ponte Genova, tre anni fa la tragedia. I Vigili del Fuoco ricordano le vittime con un video

(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2021 I Vigili del Fuoco hanno ricordato la tragedia del 14 agosto di tre anni fa, quando crollò il Ponte Morandi a Genova. Questo il messaggio che accompagna il video sui social: "Un dispiegamento di 400 uomini e 44 cinofili per operare in uno scenario mai visto: tre anni fa il crollo del Ponte Morandi. Per non dimenticare una tragedia dove 43 persone persero la vita". Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev