Ponte Genova Possetti (Comitato vittime): "Tragedia ha privato di molti veli un sistema scellerato"

(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2023 ""Sono trascorsi 5 anni in cui ci siamo ritrovati in un tempo sospeso. Anni in cui abbiamo dovuto sentire in quell'aula di tribunale la realtà prendere forma. Siamo, nostro malgrado, testimoni di un sistema che ha minato i nostri principi costituzionali. Ma poco a poco sta scivolando tutto nella nebbia e questo sistema si sta riprendendo i suoi spazi" Comune Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev