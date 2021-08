Ponte Genova, Giovannini: "Dopo crollo maggior impegno per la sicurezza"

(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2021 "Dal 14 agosto di 3 anni fa è cambiato il modo di guardare la situazione infrastrutturale del nostro Paese, con maggiore impegno per la sicurezza. La nuova stagione di investimenti che si sta aprendo grazie al Next generation Eu sarà diretta anche all'adeguamento del patrimonio infrastrutturale esistente per metterlo in sicurezza. Sarà un'opera lunga e costosa, ma assolutamente doverosa. Io chiedo ai parlamentari qui presenti di sostenere questo impegno nelle votazioni dell'assegnazione dei fondi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo di ponte Morandi. Comune Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev