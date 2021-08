Ponte aereo Roma-Kabul, il pilota italiano: "Negli occhi delle persone la disperazione"

(Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2021 "A bordo abbiamo 100 passeggeri di origine afghana giunti in Kuwait tramite il ponte aereo. Dagli occhi di queste persone vediamo la disperazione. E' un impegno oneroso, ma non lasceremo nessuno indietro", così il pilota del 767 in rientro dal Kuwait per il ponte aereo Kabul-Roma. / Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev