Pompelmi e una lettera, gli omaggi per Berlusconi davanti al San Raffaelle

(Agenzia Vista) Milano, 07 aprile 2023 Chi porta pompelmi e chi, invece, consegna una lettera per Silvio Berlusconi. Ecco il via vai di sostenitori davanti al San Raffaele per il leader di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev