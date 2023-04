Pnrr, Zingaretti (PD)" Solo la parola rimodulazione è di per sé un fallimento del Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 “Da circa trent’anni tutti i Governi che si sono succeduti hanno avuto il problema dei tagli alla spesa pubblica. Il Governo Meloni si ritrova decine di miliardi di euro del Pnrr garantiti dal centrosinistra e non riesce a spenderli. Questo è un peccato perché quei soldi all’Italia servono, e si sta perdendo una grande occasione per colpa del Governo. Temo fortemente che dietro i giri di parole ci sia una colossale incapacità della destra, forte nei proclami, debole nel trovare soluzioni unitarie e in procinto di far fare all’Italia una figuraccia internazionale. Penso che dopo mesi il Governo solo il fatto che si usi la parole rimodulazione sia di per sé un fallimento del Governo”, le parole di Nicola Zingaretti, Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev