Pnrr, von der Leyen: "Italia assolutamente in linea con tabella di marcia"

(Agenzia Vista) Forlì, 17 gennaio 2024 "L'Italia è assolutamente in linea con la tabella di marcia per quello che riguarda l'attuazione del Pnrr, la Commissione europea ha già erogato la quarta rata alla fine di dicembre, questo significa che la metà dei fondi del Pnrr sono stati erogati e questa è una bellissima notizia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante il punto stampa a Forlì con la presidente del consiglio Giorgia Meloni sui fondi per l'alluvione per l'Emilia Romagna. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev