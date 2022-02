Pnrr, Toti: "Stiamo davvero lavorando tutti insieme come Paese"

(Agenzia Vista) Genova, 09 febbraio 2022 "Oggi le abbiamo fatto visitare un pezzo del porto, un pezzo del debito buono e che costruisce il nostro futuro e che darà più opportunità a chi verrà dopo. La politica normalmente si occupa di spesa corrente, non di spesa futura e noi oggi stiamo lavorando tutti insieme come Paese per il Next Generation", così il presidente della Liguria Toti nel corso del suo intervento durante la visita a Genova del presidente del Consiglio Draghi. / Facebook Regione Liguria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev