Pnrr, Tajani: “Nessuna preoccupazione, dialogo proficuo con Ue”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Non sono preoccupato sul Pnrr, stiamo lavorando intensamente ed il Ministro Fitto sta discutendo con Bruxelles. Ci sarà flessibilità da parte della commissione Ue: il Recovery Plan è nato per dare risposte concrete e solidali dell’Ue nei confronti dei Paesi che hanno subito danni dal Covid. A quella crisi si è aggiunta anche quella della guerra, è ovvio che ci debbano essere aggiustamenti, ma non bisogna stravolgere ma essere flessibili, faremo tutto il possibile per rispettare le regole e i tempi. Ministro Fitto sta lavorando proficuamente senza allarmismi”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno “La diplomazia giuridica al servizio della pace e della sicurezza internazionale: l’impegno dell’Italia nel contrasto alla corruzione” che si è tenuto alla Farnesina. / Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev