Pnrr, Speranza: "Puntiamo a primato assistenza domiciliare a over 65"

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2022 "Grazie al Pnrr vogliamo diventare il primo Paese in Europa per assistenza domiciliare alle persone over 65. La media Ocse è al 6%, fino a pochi mesi fa l'Italia era al 4% e con il Pnrr arriveremo al 10%". Così Roberto Speranza, Ministro della Salute nel corso del digital talk dal titolo "Smart è, chi Smart fa. Digitalizzazione per il Pnrr" promosso dalla Federazione dei professionisti della Pa (Flepar). FLEPAR Federazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev