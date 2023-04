Pnrr, Silvestri (M5S): "Per Molinari dovremo rinunciare a qualche progetto, dove sta la verità?"

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2023 “La Meloni dice che non ci sono problemi sul Pnrr? Pochi minuti dopo il capogruppo alla Camera della Lega, Molinari, invece dice che dovremmo prendere in considerazione di rinunciare a qualche progetto. Quindi non ho capito dove sta la verità. Nessuno deve considerarlo come proprio, non era di Conte, di Draghi o della Meloni. Noi chiediamo che la Meloni venga a riferire ma non ci sono risposte. Se non accetteranno il nostro aiuto si prenderanno le conseguenze politiche del risultato”, le parole di Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev