Pnrr, Schlein: "Preoccupati per attuazione, è occasione storica che non possiamo perdere"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Il Pnrr è una sfida che riguarda il Paese e non possiamo rischiare, con i ritardi che si stanno accumulando, di non ricevere le risorse fondamentali per il rilancio del nostro Paese. Vigileremo soprattutto su quella parte che destina il 40% di questi investimenti al sud e sulle cose che riguardano l'occupazione femminile e la riduzione dei divari di genere e generazionali". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev