Pnrr, Orlando: "Impianto va difeso, ma va adeguato a variabili come aumento prezzi"

(Agenzia Vista) Sorrento, 04 aprile 2022 "Il Pnrr penso che sia stata una grande occasione, un grande colpo battuto dall'Europa in cui Italia ha avuto un ruolo importante e che si è creato un fronte di paesi che oggi è la base per ulteriori implementazioni sul Pnrr e non solo. Credo che l'impostazione va difesa, si tratta di trovare meccanismi che adeguino a variabili che si sono poste come l'aumento dei prezzi, senza mettere in discussione l'impianto e i progetti". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando in occasione del XII Congresso della Fit-Cisl Nazionale a Sorrento. Fit Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev