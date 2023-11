Pnrr, Nordio: "Da attuazione impegni ulteriore grado di efficienza giustizia"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Siamo ben consapevoli di come il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenti un'unica occasione per il Paese, il cui successo dipende dall'impegno di tutti. Dare attuazione agli impegni sottoscritti con l'Europa significa far guadagnare al sistema giustizia un ulteriore grado di efficienza e di qualità". Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con all'ordine del giorno: "Comunicazioni del ministro della Giustizia". Fonte video: Ministero Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev