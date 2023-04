Pnrr, Meloni: "Non sono preoccupata dai ritardi, stiamo lavorando molto"

EMBED





(Agenzia Vista) Verona, 03 aprile 2023 "Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, stiamo lavorando molto su questo, anche per favorire soluzioni a problemi che oggi nascono ma che non sono figli delle scelte di questo governo. La Commissione, su alcuni progetti che erano già inseriti nel Pnrr, sta chiedendo maggiore documentazione, e noi stiamo fornendo quella documentazione. Mi pare però che, complessivamente, il clima di collaborazione sia ottimo e quindi non mi convince questa ricostruzione allarmista che leggo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Vinitaly, a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev